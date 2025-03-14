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Юрист Виноградов рассказал, какие услуги могут получить пенсионеры бесплатно

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что в России для пенсионеров предусмотрены различные бесплатные услуги, направленные на повышение качества жизни и поддержку их социальной активности.

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