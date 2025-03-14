Юрист Виноградов рассказал, какие услуги могут получить пенсионеры бесплатно

Новости внутренней и внешней политики в России

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что в России для пенсионеров предусмотрены различные бесплатные услуги, направленные на повышение качества жизни и поддержку их социальной активности.