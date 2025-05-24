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24.05.1844 - Отправлена первая в мире телеграмма [вехи_истории]

24.05.1844 - Отправлена первая в мире телеграмма [вехи_истории]

﻿﻿ 24 мая 1844 г. - отправлена ​​первая в мире телеграмма [history_milestones] Первая в мире телеграмма была отправлена ​​из Вашингтона в Балтимор.

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