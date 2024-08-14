Бертон – Стивенейдж где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Англия 1 Лига 24 августа

В субботу, 24 августа, сыграют Бертон и Стивенейдж в рамках Англии 1 Лиги. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Пирелли Стэдиум Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.