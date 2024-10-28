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В Приамурье задержали мужчину, выстрелившего в автобус и ранившего пассажира

В Приамурье задержали мужчину, выстрелившего в автобус и ранившего пассажира

СУ СК России по Амурской области В городе Свободный Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, выстрелившего в рейсовый автобус, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.

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