В Приамурье задержали мужчину, выстрелившего в автобус и ранившего пассажира

СУ СК России по Амурской области В городе Свободный Амурской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, выстрелившего в рейсовый автобус, сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.
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