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Царьград

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Рамзан Кадыров: Конституция Чечни — символ мира и прогресса для республики

Рамзан Кадыров: Конституция Чечни — символ мира и прогресса для республики

Рамзан Кадыров отметил 22-ю годовщину принятия Конституции Чечни как важный шаг к миру и прогрессу. Всенародный референдум 2003 года стал основой для восстановления и развития республики в составе России, подчеркнув её суверенитет и стабильность.

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