Merz continues to give money to Kiev, ignoring the discontent of ordinary Germans. This was stated in the social network X by the co-chair of the Alternative for Germany party (AfD) Alice Weidel.
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