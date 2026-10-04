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The Eurasia Daily news agency

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Merz throws himself into the Kiev with the money of German taxpayers — Weidel

Merz throws himself into the Kiev with the money of German taxpayers — Weidel

Merz continues to give money to Kiev, ignoring the discontent of ordinary Germans. This was stated in the social network X by the co-chair of the Alternative for Germany party (AfD) Alice Weidel.

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