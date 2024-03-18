Релиз мобильной Persona 5: The Phantom X состоится в апреле, но пока только в Китае Разр...

Релиз мобильной Persona 5: The Phantom X состоится в апреле, но пока только в КитаеРазработчики из Perfect World Games сообщили о том, что их бесплатная мобильная JRPG Persona 5: The Phantom X будет доступна в Китае уже 12 апреля текущего года.
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