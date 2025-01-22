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Трамп поручает спецпосланнику завершить украинский конфликт за 100 дней

Трамп поручает спецпосланнику завершить украинский конфликт за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

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