В Московском зоопарке вывели 21 сарматского полоза с редкой оранжевой окраской

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вывели 21 детеныша сарматского полоза от четырех самок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Миронов: коррупци...
- А Барщевский предло...
- Le Parisien: 2 гв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым