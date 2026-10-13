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Авторадио

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Владивосток ушел под воду после мощного ливня

Во Владивостоке штормовой ветер и ливни лишили света более 24,5 тыс. человек. Без электричества остались 142 многоквартирных и не менее 6 частных домов, а также ряд социально значимых объектов, сообщает региональный главк МЧС.

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