Владивосток ушел под воду после мощного ливня

Во Владивостоке штормовой ветер и ливни лишили света более 24,5 тыс. человек. Без электричества остались 142 многоквартирных и не менее 6 частных домов, а также ряд социально значимых объектов, сообщает региональный главк МЧС.
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