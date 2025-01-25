США приостанавливают финансирование программ по разминированию в мире

Управление Госдепартамента США, которое финансирует очистку неразорвавшихся боеприпасов по всему миру, дало указание финансируемым этим ведомством гуманитарным организациям по разминированию, немедленно прекратить операции.
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