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Политтехнолог назвал удар ВСУ по Белгороду нарушением всех норм международного права

Политтехнолог назвал удар ВСУ по Белгороду нарушением всех норм международного права

Обстреливая мирных жителей Белгорода и других российских территорий, Украина нарушает все мыслимые нормы международного права, но проблема заключается в том, что его фактически на сегодняшний день не существует.

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