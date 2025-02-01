Насильника, истязавшего девушку во Владивостоке, взяли под стражу

Представитель прокуратуры Первореченского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста для насильника, изстязавшего девушку во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии