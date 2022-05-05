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5 известных всему миру вещей, которые изобрели чукчи

5 известных всему миру вещей, которые изобрели чукчи

Для многих из нас чукчи — это простодушные герои анекдотов, занятые исключительно оленеводством и охотой и далекие от благ цивилизации.

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