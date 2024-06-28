Названо точное время крушения античного Киренийского корабля у берегов Кипра

Археологи из США и Европы провели исследование возраста артефактов с Киренийского корабля и пришли к выводу, что корабль потерпел крушение у берегов Кипра примерно в 286-272 годах до нашей эры, что на несколько лет отличается от предыдущих предположений ученых.