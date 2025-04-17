Зачем стрелять лазером в Луну? Чтобы ее потрогать!

Никакой порнографии, конечно, — только «прикосновение» светом и только в научных целях. И мы можем сделать больше, чем просто отправиться на Луну.
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