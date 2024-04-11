Станет мамой в третий раз: Рианна призналась, что уже работает над пополнением в семье

Певица рассказала о своих планах. Рианна и Раким уверены, что скоро снова станут родителями LEGION-MEDIAК своим 36 годам Рианна, несмотря бурно развивающуюся карьеру, успела стать мамой уже дважды и не собирается останавливаться, причем вовсе не планирует уходить из шоу-бизнеса.