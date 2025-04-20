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Гол Винисиуса «Атлетику» отменен после ВАР из-за офсайда Эндрика

Гол Винисиуса «Атлетику» отменен после ВАР из-за офсайда Эндрика

На 79-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги Винисиус Жуниор открыл счет, но главный арбитр матча Хуан Мартинес Мунуэра отменил гол после просмотра видеоповтора, посчитав, что Эндрик, поучаствовавший в голевой атаке «Реала», находился в офсайде.

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