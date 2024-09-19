В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый в хищении пшеницы

Следственным подразделением ОМВД России по Ленинградскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летнего жителя Воронежской области по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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