Герой России Умаев: ВСУ бросили лучшую технику во время контрнаступления

Герой России Залибек Умаев в разговоре с ТАСС прокомментировал украинское контрнаступление. Комментируя срыв операции ВСУ, Умаев заявил, что за почти шесть месяцев контрнаступления украинские военные не добились значимых результатов.
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