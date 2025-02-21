Эдуард Латыпов, многократный бронзовый призер Олимпиады, недоволен формой после неудачных выступлений в Кубке сильнейших в Раубичах.
Олимпийский чемпион Латыпов: "Не доволен текущей формой биатлона"
Комментарии
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Юрий Зубрин
Наблюдая за биатлонистами ,задаюсь вопросом о том ,что они могут представить на мировой арене ? Совершенно безобразную стрельбу ,расхлябанность,плохую физическую форму ? Наладьте свою форму и тогда можно говорить о международной арене ...Взять того же Серохвостова ...Кто и что он? Разъебай и не более того....
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