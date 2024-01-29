Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо — для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков.
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