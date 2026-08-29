Вучич пообещал семье Ратко Младича организовать его похороны в Сербии

Международный суд Гааги несет ответственность за смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича после отказа отпустить его из заключения по состоянию здоровья.
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