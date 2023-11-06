«Мне часто снится один и тот же сон»: о чем это говорит?

Некоторые сновидения приходят к нам снова и снова, пугая одинаковым сюжетом. Что пытается таким образом сказать наше подсознание? Говорят ли эти сны о каких-то проблемах с психикой? Не стоит буквально толковать свои сны и придавать им чрезмерно большое значение.
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