«И ведь она искренне верит в это фуфло»: в России высмеяли заявление Нуланд

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая сказала, что многие из россиян хотели бы оказаться на месте украинцев.
Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая сказала, что многие из россиян хотели бы оказаться на месте украинцев.
Свежие комментарии