Русская весна

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«И ведь она искренне верит в это фуфло»: в России высмеяли заявление Нуланд

«И ведь она искренне верит в это фуфло»: в России высмеяли заявление Нуланд

Российский общественный деятель Сергей Колясников, ведущий популярный в Сети блог под именем Zergulio, прокомментировал заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая сказала, что многие из россиян хотели бы оказаться на месте украинцев.

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