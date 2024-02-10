Жамнов об Олимпиаде-2022: «В сборную столько звезд приезжает, не знаешь кого с кем ставить. Была скомкана подготовка, серебро – достойный результат»

В Пекине россияне заняли 2-е место на олимпийском хоккейном турнире, уступив Финляндии в финале. – Олимпийский опыт помог оказаться на скамейке главного тренера «Спартака», или это другое? – Тренировать сборную и клуб – это разные вещи.