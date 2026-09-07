Генерал-майора МВД арестовали за хищение топлива. Вместе с ним под стражу отправлены полковник и начальник отдела

Генерал-майора МВД арестовали за хищение топлива. Вместе с ним под стражу отправлены полковник и начальник отделаКоррупционный скандал, разразившийся в подмосковной полиции, обнажил схему, в которой оказались замешаны не только действующие сотрудники, но и представители бизнеса.