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Живая Кубань

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Генерал-майора МВД арестовали за хищение топлива. Вместе с ним под стражу отправлены полковник и начальник отдела

Генерал-майора МВД арестовали за хищение топлива. Вместе с ним под стражу отправлены полковник и начальник отдела

Генерал-майора МВД арестовали за хищение топлива. Вместе с ним под стражу отправлены полковник и начальник отделаКоррупционный скандал, разразившийся в подмосковной полиции, обнажил схему, в которой оказались замешаны не только действующие сотрудники, но и представители бизнеса.

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