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«Дедушка» долгостроев: в Сочи в который раз собираются достраивать скандальный ТЦ в самом центре курорта

«Дедушка» долгостроев: в Сочи в который раз собираются достраивать скандальный ТЦ в самом центре курорта

«Дедушка» долгостроев: в Сочи в который раз собираются достраивать скандальный ТЦ в самом центре курортаГорожане и многие туристы отлично знают это весьма загадочное и завешенное баннерами недостроенное здание на пересечении улиц Московской и Горького, прямо напротив центрального вокзала Сочи.

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