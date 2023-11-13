Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 003 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    И нетолько... Думаю, что все уже налажено. И мясо, и пшеница, и ГСМБесстрашный. Ким ...
  • Игорь Василевский
    "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад" - хорошо сказал Крылов......Мы не должны забы...
  • алекс кузь
    Ядерные заряды такая штука, что лучше не надо. В 1993 у крвсной армии хватило ума не лезть в провокацию ельцина к гра...SHAMAN и "красная...

Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности

Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Издание The Koreaherald опубликовало материал "Южнокорейские военные установили признаки поставок баллистических ракет".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Корея любит свинину. Надо с ними наладить бизнес.
Ответить
7 час.
Сергей Кожин
В доковидные времена в Приморском крае на стройках и на полях работали 10 тысяч северных корейцев. Они зарабатывали деньги для своей страны. Северные корейцы даже ремонтировали квартиры без надзора хозяев жилья. И от них не было проблем ни у населения, ни у правоохранительных органов. Они не грабили, не насиловали, не везли с собой жен и детей. Северные корейцы вели себя как гости в чужой стране. Потому что знали, за малейший проступок последует немедленная отправка на родину и жестокое наказание. Потом они уехали. И появились мигранты из республик Средней Азии и Северного Кавказа. В нашем лексиконе появилось ненавистное слово толерантность и масса проблем с понаехавшими &quot;специалистами&quot;, плохо говорящими по-русски. И эти проблемы мы будем расхлебывать еще очень долго...
Ответить
6 час.
Игорь Василевский
И нетолько... Думаю, что все уже налажено. И мясо, и пшеница, и ГСМ
Ответить
45 мин.

Картина дня

наверх