ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Издание The Koreaherald опубликовало материал "Южнокорейские военные установили признаки поставок баллистических ракет".
Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Корея любит свинину. Надо с ними наладить бизнес.
Ответить
7 час.
Сергей Кожин
В доковидные времена в Приморском крае на стройках и на полях работали 10 тысяч северных корейцев. Они зарабатывали деньги для своей страны. Северные корейцы даже ремонтировали квартиры без надзора хозяев жилья. И от них не было проблем ни у населения, ни у правоохранительных органов. Они не грабили, не насиловали, не везли с собой жен и детей. Северные корейцы вели себя как гости в чужой стране. Потому что знали, за малейший проступок последует немедленная отправка на родину и жестокое наказание. Потом они уехали. И появились мигранты из республик Средней Азии и Северного Кавказа. В нашем лексиконе появилось ненавистное слово толерантность и масса проблем с понаехавшими "специалистами", плохо говорящими по-русски. И эти проблемы мы будем расхлебывать еще очень долго...
Ответить
6 час.
Игорь Василевский
И нетолько... Думаю, что все уже налажено. И мясо, и пшеница, и ГСМ
Ответить
45 мин.
Свежие комментарии