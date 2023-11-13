Бесстрашный. Ким начал отгрузки в Россию высокоточных баллистических ракет. Вашингтон в растерянности

Сергей Кожин

В доковидные времена в Приморском крае на стройках и на полях работали 10 тысяч северных корейцев. Они зарабатывали деньги для своей страны. Северные корейцы даже ремонтировали квартиры без надзора хозяев жилья. И от них не было проблем ни у населения, ни у правоохранительных органов. Они не грабили, не насиловали, не везли с собой жен и детей. Северные корейцы вели себя как гости в чужой стране. Потому что знали, за малейший проступок последует немедленная отправка на родину и жестокое наказание. Потом они уехали. И появились мигранты из республик Средней Азии и Северного Кавказа. В нашем лексиконе появилось ненавистное слово толерантность и масса проблем с понаехавшими "специалистами", плохо говорящими по-русски. И эти проблемы мы будем расхлебывать еще очень долго...