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Чемпионат мира по керлингу (жен). Швейцария и Южная Корея встретятся в финале, Канада и Швеция разыграют бронзу

Сегодня на женском чемпионате мира по керлингу в Принс-Джордже состоятся решающие матчи. В финале сыграют Швейцария и Южная Корея, в матче за бронзу встретятся Канада и Швеция.

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