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10 родственных пар российского кино: от звездных братьев и сестер до актерских династий

10 родственных пар российского кино: от звездных братьев и сестер до актерских династий

В нашем кино и шоу-бизнесе семейные связи далеко не всегда лежат на поверхности. Бывает, что актеры носят разные фамилии и не афишируют родство, а бывает наоборот — делят одну громкую фамилию на двоих в титрах.

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