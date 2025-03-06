За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано три ДТП с пострадавшими

В 06-35 на нерегулируемом перекрестке Кохомского шоссе и улицы Любимова 47-летний водитель автомобиля «Шевроле-Нива» при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Форд Куга» под управлением 40-летней женщины, после чего автомобиль Форд совершил наезд на столб.