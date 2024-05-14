США делают шаг назад. "Швейцарский" план Зеленского под угрозой

США делают шаг назад в конфликте с Россией на Украине. После экстренного визита главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев инсайдеры утверждают, что "швейцарский" план президента Украины Владимира Зеленского под угрозой.
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