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США делают шаг назад. "Швейцарский" план Зеленского под угрозой

США делают шаг назад. "Швейцарский" план Зеленского под угрозой

США делают шаг назад в конфликте с Россией на Украине. После экстренного визита главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев инсайдеры утверждают, что "швейцарский" план президента Украины Владимира Зеленского под угрозой.

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