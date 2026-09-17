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Царьград

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Инфляция на Южном Урале замедлилась до 5,3%

Инфляция на Южном Урале замедлилась до 5,3%

Челябинская область вошла в число 15 российских регионов с наиболее низкими темпами роста цен. Об этом пишет областная газета «Губерния» со ссылкой на сведения Центрального банка.

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