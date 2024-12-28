Электрическая Hyundai Creta EV показалась в объективах фотошпионов 

О том, что популярный кроссовер Hyundai Creta станет электрокаром, известно еще с прошлого года. Тестовые прототипы такого автомобиля то и дело выезжают на дороги общего пользования, где их подлавливают папарацци.
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