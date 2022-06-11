Пол о 6-м матче с «Рейнджерс»: «Знаем, что поставлено на карту. Если возьмем выходной, они тут же этим воспользуются»

Ник Пол поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Рейнджерс». «Тампа» нужно выиграть, чтобы одержать победу в финале Восточной конференции (3-2 после пяти матчей) и в третий раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии