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Пол о 6-м матче с «Рейнджерс»: «Знаем, что поставлено на карту. Если возьмем выходной, они тут же этим воспользуются»

Ник Пол поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Рейнджерс».  «Тампа» нужно выиграть, чтобы одержать победу в финале Восточной конференции (3-2 после пяти матчей) и в третий раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли.

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