Пол о 6-м матче с «Рейнджерс»: «Знаем, что поставлено на карту. Если возьмем выходной, они тут же этим воспользуются»

Ник Пол поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Рейнджерс». «Тампа» нужно выиграть, чтобы одержать победу в финале Восточной конференции (3-2 после пяти матчей) и в третий раз подряд выйти в финал Кубка Стэнли.