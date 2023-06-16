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МО РФ: Более 10 тысяч военных получили спецвыплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

МО РФ: Более 10 тысяч военных получили спецвыплаты за уничтожение и захват техники ВСУ

Специальные выплаты, полагающиеся за уничтожение или захват военной техники, принадлежавшей формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ), за период с начала ведения специальной военной операции (СВО) получили более 10 тысяч российских военнослужащих.

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