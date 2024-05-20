Политолог об отношении к выборам в России и Украине: «Демократия – это власть «западных демократов»

Политолог, публицист, кандидат исторических наук Александр Рудаков сравнивает ситуацию с выборами в России, в Европе и на Украине, обращая внимание на противоположность реакции у Запада на эти ситуации – в зависимости от того, что западной элите более удобно:«20 мая у Зеленского истекли полномочия президента Украины.