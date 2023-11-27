Синоптик Шувалов: мощный шторм накроет Крым и Кубань 29 ноября

В ночь на 29 ноября в Крым и на Кубань вернутся мощный шторм и сильный ветер. Циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
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