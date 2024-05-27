МЧС: в Елизовском районе Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

Глубина залегания очага составила 121 километр Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в Елизовском районе Камчатки, подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов, сообщила пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.
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