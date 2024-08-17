Не спешите закрывать дачный сезон: эти 14 овощей можно посадить в августе

Летние растения отцветают, освобождая место на грядках. Опытные садоводы говорят, что август — отличное время для посадки быстрорастущих культур, чтобы осенью вы смогли собирать свежий урожай овощей и зелени.
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