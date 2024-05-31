В России нашли способ объективно диагностировать паранойю

Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта вместе с коллегами из Медицинского университета Пловдива (Болгария) нашли в мозге нейронные сети, которые отвечают за возникновение паранойи и депрессии.
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