«Много воспоминаний, которые хочу забыть. Моя жизнь — выставка», — RM вышел из себя, захотев стать обычным парнем

Казалось бы, сейчас идеальный век для развития творческого потенциала и повышения популярности. У каждого есть телефон с интернетом в руках, а значит следить за жизнью знаменитостей становится все легче и легче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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