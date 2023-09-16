На одно рабочее место в таком случае приходится пять-семь неработающих, утверждает депутат Михаил Матвеев Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против того, чтобы трудовые мигранты перевозили семьи в Россию.
В России хотят запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в страну
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
А все раннее выданные "гражданства РФ"- автоматически аннулировать! Причина: "выявление злоупотреблений должностных лиц в структурах миграционных служб"... И - ФСЁ!!!!
Ответить
16 час.
Ратник Ратник
Давно пора! На 5-7 дней, по туристической визе (платной) и на историческую родину... Не нравится. И мужа пусть забирают. В таджикистане работы много, деньги платят немерянные...
Ответить
14 час.
N
Nata
Может уже хватит "Хотеть" , а надо делать!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии