В России хотят запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в страну

А все раннее выданные "гражданства РФ"- автоматически аннулировать! Причина: "выявление злоупотреблений должностных лиц в структурах миграционных служб"... И - ФСЁ!!!!

Ратник Ратник

Давно пора! На 5-7 дней, по туристической визе (платной) и на историческую родину... Не нравится. И мужа пусть забирают. В таджикистане работы много, деньги платят немерянные...