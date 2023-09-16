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  • Nata
    Может  уже хватит "Хотеть" , а надо делать!В России хотят за...
  • Ратник Ратник
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  • Malina
    А все раннее выданные "гражданства РФ"- автоматически аннулировать! Причина: "выявление злоупотреблений должностных л...В России хотят за...

В России хотят запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в страну

В России хотят запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в страну

На одно рабочее место в таком случае приходится пять-семь неработающих, утверждает депутат Михаил Матвеев Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил против того, чтобы трудовые мигранты перевозили семьи в Россию.

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Комментарии
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M
Malina
А все раннее выданные &quot;гражданства РФ&quot;- автоматически аннулировать! Причина: &quot;выявление злоупотреблений должностных лиц в структурах миграционных служб&quot;... И - ФСЁ!!!!
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16 час.
Ратник Ратник
Давно пора! На 5-7 дней, по туристической визе (платной) и на историческую родину... Не нравится. И мужа пусть забирают. В таджикистане работы много, деньги платят немерянные...
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14 час.
N
Nata
Может  уже хватит &quot;Хотеть&quot; , а надо делать!
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14 час.

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