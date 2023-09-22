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Крейчи, Адли и Боржеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Крейчи, Адли и Боржеш – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Хавбек «Байера» Амин Адли забил гол и сделал результативный пас в матче с «Хэкеном» (4:0).

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