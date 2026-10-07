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СахПресс

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Экс-главу сахалинского управления Росрыболовства будут судить за взятки на 6 млн рублей

Экс-главу сахалинского управления Росрыболовства будут судить за взятки на 6 млн рублей

Бывший руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства предстанет перед судом по обвинению в получении двух взяток на общую сумму 6 млн рублей.

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