В Челябинской области на дорогах продолжают гибнуть люди: что с этим делать?

На дорогах Челябинской области продолжают погибать люди. Во время пресс-конференции, посвященной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности», глава ГАИ региона Иван Путков заявил, что за первые пять месяцев 2025 года в ДТП погибло практически на 30 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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