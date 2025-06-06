В Челябинской области на дорогах продолжают гибнуть люди: что с этим делать?

На дорогах Челябинской области продолжают погибать люди. Во время пресс-конференции, посвященной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности», глава ГАИ региона Иван Путков заявил, что за первые пять месяцев 2025 года в ДТП погибло практически на 30 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года.