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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Никогда не прихожу в магазин за намазкой на бутерброды! Все приходят ко мне.

Бутербродные намазки выручают даже в тех ситуациях, когда поблизости нет ни плиты, ни кулинара. Их можно брать в походы и на пикники, но их настоящая ценность в том, что они выручают в обычные будни любого, кто проспал завтрак или не хочет заниматься готовкой вечером.

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