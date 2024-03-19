Никогда не прихожу в магазин за намазкой на бутерброды! Все приходят ко мне.

Бутербродные намазки выручают даже в тех ситуациях, когда поблизости нет ни плиты, ни кулинара. Их можно брать в походы и на пикники, но их настоящая ценность в том, что они выручают в обычные будни любого, кто проспал завтрак или не хочет заниматься готовкой вечером.