Петербуржцы считают полезной функцию проверки чека в личном кабинете «Единой карты петербуржца»

Большинство из них всегда берут чек в магазине «Петербургский дневник» и «Единая карта петербуржца» провели очередной опрос, в котором выяснили у жителей города, считают ли они полезной опцию проверки чека в личном кабинете ЕКП.
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