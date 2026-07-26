Двое утонули в Нижнем Новгороде 26 июля: одно тело нашли в Сормовском

26 июля на водоемах Нижнего Новгорода произошли два смертельных случая. Как сообщает региональное Главное управление МЧС, водолазная группа в составе трех человек извлекла тело погибшего мужчины из озера Сормовское в месте, не предназначенном для купания.
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