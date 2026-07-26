Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 559 подписчиков

Двое утонули в Нижнем Новгороде 26 июля: одно тело нашли в Сормовском

Двое утонули в Нижнем Новгороде 26 июля: одно тело нашли в Сормовском

26 июля на водоемах Нижнего Новгорода произошли два смертельных случая. Как сообщает региональное Главное управление МЧС, водолазная группа в составе трех человек извлекла тело погибшего мужчины из озера Сормовское в месте, не предназначенном для купания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии